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На Киркорова накинулись из-за вакцинации: "Как-то не патриотично!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 13:31
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Российский певец вакцинировался второй раз и снял процесс на видео. Поклонники сразу же засыпали Бедросовича претензиями по поводу его выбора вакцины
Филипп Киркоров за границей вакцинировался Файзером. За это его раскритиковали россияне
Филипп Киркоров за границей вакцинировался Файзером. За это его раскритиковали россияне / Фото: instagram.com/fkirkorov

Многие звезды выкладывают в соцсети фото или видео, снятые во время вакцинации. Филипп Киркоров, который помирился с Лободой после обвинений в плагиате, решил не отставать от коллег.

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В ролике, опубликованном в Instagram-профиле Филиппа, он говорит: "Ну что ж, моя вторая вакцина", а затем спрашивает у медсестры, что ему будут колоть, на что та отвечает: "Pfizer".

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В комментариях к этому посту на Киркорова посыпались претензии и вопросы фолловеров – многие не понимают, почему артист не выбрал российскую вакцину:

  • "Какой ты тогда да народный артист России с американской вакциной. Российской слабо что ли уколоться"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Что же ты, батюшка, Спутнику не доверяешь? Вроде патриот?"
  • "Спутник, Филичка, Спутник надо делать"
  • "Не патриотично"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Не поддерживаете отечественного производителя?"
  • "Сценка вакцинации постановочная"
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Скриншот: instagram.com/fkirkorov

Некоторые пользователи соцсети вообще усомнились в правдивости записанного на видео:

  • "М-да... и этот туда же... и на камеру... витамином С... Лохотрон"
  • "А почему шприц воткнула, а не нажала, жидкость в шприце вся и осталась, постанова чистая"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

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Филипп Киркоров не реагирует на вопросы и комментарии своих подписчиков. Он также не уточнил, в какой стране вакцинировался, но, вероятно, это была Италия, где он провел последнее время – певец посетил Венецию, где состоялась презентация новой коллекции Alta Moda Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Что о вакцинации думают звезды шоу-бизнеса – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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