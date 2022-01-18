На кого больше похожа Шайло Джоли-Питт? (голосование)

15-летняя Шайло Джоли-Питт – звезда таблоидов. Как считаете, на кого из родителей больше похожа девушка?

Шайло Джоли-Питт унаследовала прекрасную внешность от своих знаменитых родителей / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Дети звезд вызывают у публики не меньший интерес, чем их родители. Поэтому мы регулярно публикуем материалы о звездных наследниках. В конце материала предлагаем вам проголосовать за то, на кого больше похожа Шайло Джоли-Питт, девушка, которая регулярно появляется на страницах таблоидов.

Шайло Джоли-Питт: немного о биографии и интересах девушки

Немного истории. Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года в Намибии. Она стала третьим ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта после усыновленных Мэддокса и Захары, а также их первым биологическим. Роман пары завязался на съемках фильма "Мистер и Миссит Смит".

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Кстати, именно беременность Джоли стала поводом для официального объявления о романе, ведь на момент знакомства с Джоли Питт был женат на Дженнифер Энистон. С того момента весь мир разделился напополам: на лагерь поклонников Джоли и фанатов Энистон.

Первая фотосессия Шайло Джоли-Питт / Фото: People

Как бы там ни было, а с самого рождения к Шайло Джоли-Питт было приковано много внимания. В прессе много говорили о внешности девочки. За годы стиль Шайло претерпел изменений. Она любила одеваться, как парень. А в детстве, как признавались звездные родители, она даже просила называть себя Джоном, а после сделала себе короткую стрижку.

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В детстве Шайло обожала короткие стрижки и одевалась, как мальчик / Фото: hochu.ua

Также в СМИ писали о намерении Шайло сменить пол, якобы она даже пила гормональные препараты в связи с этим, но официального подтверждения новости так и не поступило.

В то время многие говорили, что Шайло – копия своего отца.

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В более раннем возрасте Шайло называли буквально копией отца / Фото: https://www.instagram.com/angiejolie_75/

Сейчас 15-летняя Шайло активно изучает иностранные языки, обожает танцевать (в TikTok уже есть соответствующие видео), любит готовить и играть на музыкальных инструментах.

В подростковом возрасте Шайло изменила стиль в пользу более женственного / Фото: Globallookpress.com

А с недавних пор она также активно вместе с мамой, у которой недавно нашелся еще один сын, посещает красные дорожки мероприятий.

15-летняя Шайло теперь с удовольствием посещает светские мероприятия вместе с мамой / Фото: rbc.ua

Именно эти появления в последнее время и стали поводом для того, чтобы в Сети пользовали активно обсуждали, на кого больше похожа девушка.

Анджелина Джоли и Шайло так выглядели приблизительно в одном и том же возрасте / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Этот же кадр говорит и схожести Шайло с отцом.

У Шайло черты лица также очень похожи на отцовские / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Предлагаем и вам поделиться своим мнением.

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