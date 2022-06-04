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На кого Пике променял Шакиру: фаны в шоке от вероятной любовницы футболиста (фото)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 22:02
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"Детективы" из соцсетей нашли женщину, с которой, футболист Жерар Пике, вероятно, изменил матери своих детей – Шакире
В Сети нашли "любовницу" Пике
В Сети нашли "любовницу" Пике / Фото: Getty Images

В Twitter активно стали обсуждать фото новой "возлюбленной" Жерара Пике. Многие думали, что 35-летний футболист "променял" 45-летнюю Шакиру на девушку помоложе. Однако женщина, с которой Жерар якобы изменил Шакире, является ровесницей певицы и мать одного из одноклубников Пике.

В Сети нашли фото женщины, и многие удивились решению Жерара изменить красотке-Шакире с мамой футболиста из своего клуба.

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"Что? Этого не может быть!", "Это новая любовь Пике? Шакира же так шикарно выглядит", "Я просто в шоке", – пишут пользователи Twitter.

Скриншот: Twitter

Как сообщает издание El Periodico, любовницей Пике на самом деле является вовсе не женщина на фото выше, а "блондинка, которой немного за 20". Известно, что разлучница учится в университете и работает ведущей мероприятий.

Также El Periodico сообщают, что новость о том, что новой возлюбленной Пике стала мать его коллеги, запустили "тролли" в соцсетях – а все поверили!

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Жерар Пике и Шакира

Роман певицы и футболиста начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото из Пике в соцсетях.

В гражданском браке пара воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.

Напомним, Шакира официально признала, что они с Пике больше не вместе.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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