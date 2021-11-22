На месте ожогов началось заражение: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Российская певица пострадала в результате пожара, возникшего в ее квартире. Марину Хлебникову увезли в больницу в тяжелом состоянии

Новые подробности о состоянии здоровья Марины Хлебниковой / Фото: Instagram

Звезда 90-х находится в реанимации. По информации Telegram- канала Mash, Марину Хлебникову отключили от ИВЛ, но она по-прежнему в медикаментозной коме. Врачи расценивают состояние певицы как стабильно тяжелое.

Отмечается, что на месте ожогов начало развиваться заражение, из-за этого температура у певицы поднялась почти до 39 градусов. Марину кормят через зонд.

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Марина Хлебникова все еще находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Также как пишет kp.ru, от огня во время пожара сильно пострадали веки певицы.

Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути, – рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что у певицы сильно пострадало лицо. Но сейчас говорить о предстоящих пластических операциях или пересадке кожи рано.

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Что случилось с Мариной Хлебниковой

По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.

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