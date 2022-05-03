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На Met Gala вспомнили украинскую эмигрантку, покорившую мир моды в США

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 11:44
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В Нью-Йорке состоялся ежегодный балл Института костюма. Часть трансляции посвятили теме войны в Украине
На мероприятии рассказали о вкладе киевлянки Валентины Саниной-Шлее в культуру США
На мероприятии рассказали о вкладе киевлянки Валентины Саниной-Шлее в культуру США / Фото: Getty Images, Pinterest

Met Gala традиционно проходит в первый понедельник мая. Цель мероприятия – сбор средств для Института костюма Музея искусств Метрополитен. Темой вечеринки стала выставка "В Америке: Антология моды", а дресс-код вечера – позолоченный гламур XIX века. Приглашенные звезды удивляли гостей на красной дорожке своими неповторимыми и оригинальными образами.

Также на Met Gala-2022 затронули тему войны России против Украины, которая длится уже более трех месяцев.

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Более того, один из модераторов вечера, редактор Vogue, популярный английский фэшн-журналист Хэмиш Боулз рассказал о киевлянке Валентине Саниной-Шлее, которая эмигрировала в США и основала там одноименный дом моды. Он просуществовал более 30 лет и стал классикой американского дизайна.

Хэмиш Боулз на Met Gala-2022
Хэмиш Боулз на Met Gala-2022 / Фото: Getty Images

Война в Украине вынудила многих покинуть свои дома. Мы вспоминаем вклад миллионов эмигрантов и беженцев в американскую культуру и историю американской моды. В 1917 году дизайнер Валентина, родившаяся в Украине, приехала в Нью-Йорк. Она зарекомендовала себя как элитный кутюрье, одевая самых модных и знаменитых женщин своего времени. Одно из ее платьев представлено на выставке Института костюма в Метрополитен-музее, посвященной американской моде, – рассказал Боулз.

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Журналист выразил поддержку украинцам. Кроме того, он призвал делать пожертвования в поддержку страный, которая борется против рашистского нашествия.

Этой ночью наши сердца с украинцами и жертвами войны по всему миру. Компания Conde Nast сделала пожертвование в комитет Красного креста. Мы призываем вас сделать то же самое, если есть такая возможность, – заявил Боулз.

Что известно о Валентине Саниной-Шлее?

Дизайнер закончила киевскую гимназию. Была музой киноактера Александра Вертинского, который посвятил ей такие шедевры, как "Крупный ветер", "Это все, что от Вас осталось", сообщает "Википедия".

Дизайнера не стало в возрасте 90 лет
Дизайнера не стало в возрасте 90 лет / Фото: Pinterest

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В годы гражданской войны (1917-1921) Валентина Санина вышла замуж за Георгия Шлея, который вскоре стал театральным антрепренером и миллионером. В 1923 году супруги переехали в Нью-Йорк, где Валентина покорила вершину моды и стала одной из самых известных женщин США.

Валентина создавала наряды для знаменитых актрис, в частности Греты Гарбо, Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн.

Известно, что муж Валентины покинул ее и пошел к ее лучшей подруге – Грети Гарбо.

Дизайнер умерла в Нью-Йорке 14 сентября 1989 года. Ей было 90 лет.

Отметим, что сестры Кардашян впервые в полном составе оказались на Met Gala. Смотрите, в каких нарядах появились селебретис.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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