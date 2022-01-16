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На молодую вдову Градского напали с оружием и отняли у нее 100 миллионов рублей

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 21:33
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Вооруженные преступники сначала сымитировали ДТП, а затем угрожали Марине Коташенко
На вдову Александра Градского совершили разбойное нападение
На вдову Александра Градского совершили разбойное нападение / Фото: Instagram.com

Все произошло в Подмосковье, на 255 километре ЦКАД. Как пишет Telegram-канал Anton S Live, Марина Коташенко ехала в своем автомобиле, когда в нее внезапно врезался Volkswagen Jetta.

После этого трое мужчин забрались в машину вдовы Градского и заставили ее вернуться домой в коттеджный поселок, где потребовали у женщины 100 миллионов рублей.

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Затем Коташенко пришлось отвезти преступников в город Апрелевка Московской области, где они скрылись. Спустя несколько часов Марина Коташенко обратилась в полицию с заявлением.

Что известно о вдове Александра Градского

Александр Градский и Марина Коташенко познакомились в начале 2000-х, когда последней было 19 лет, а певцу – 54 года. Они прожили вместе 17 лет и узаконили отношения лишь за месяц до смерти Градского.

Александр Градский женился за месяц до смерти
Александр Градский женился за месяц до смерти / Фото: Инстаграм

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Марина, кстати, родом из Киева. В Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели. Александру Градскому Коташенко родила двоих сыновей – Александра и Ивана.

Богатое наследство

Градский скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга, ему было 72 года. Похоронили артиста на Ваганьковском кладбище в Москве.

Из имущества у Александра Градского было несколько квартир в Москве, загородный дом, десятки земельных участков. Помимо этого у него были счета в банках и пять элитных автомобилей: Lexus RX 450, Lincoln Town Car, Chevrolet Lumina, Toyota 4Runner и Mercedes-Benz.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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