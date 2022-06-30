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На похороны Пьера Нарцисса неожиданно пришла его любовница: "Мы хотели пожениться" (видео)

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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30 июня, 18:44
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Прощание со звездой нулевых переносили три раза. И видимо не зря – в этот раз на церемонию приехала малоизвестная певица, которая раскрыла тайны усопшего
Похороны Пьера Нарцисса его семья запомнит надолго
Похороны Пьера Нарцисса его семья запомнит надолго / Фото: Коллаж: Сегодня

Более недели назад, а именно 21 июня, после неудачной операции на почках скончался российский певец Пьер Нарцисс. Исполнителю песни "Шоколадный заяц" было 45 лет. Похороны с артистом камерунского происхождения срывались раз за разом. Родственники не могли решить юридические вопросы с транспортировкой тела на Родину. И после получения необходимых бумаг объявили окончательную дату церемонии – 30 июня.

Помимо коллег по шоу-бизнесу, попрощаться с Нарциссом пришла бывшая жена с дочерью и … любовница Пьера. В лучших традиция голливудских мелодрам она дала интервью пропутинским телеканалам, в котором не смогла сдержать эмоции. А также тайну, которая объединяла ее с покойной звездой.

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Думали создать новую семью, чтобы все было хорошо. Мы бывало ссорились – жутко друг друга ревновали. Жили вместе в его квартире. – со слезами на глазах призналась женщина.

Эпатажной гостей на похоронах стала певица и модель Ксения Чалгюнер-Григорьянц, которая выступает под псевдонимом Кристина Грин. В своем профиле Instagram она почему-то указала что была участницей группы "ВИА Гра". Хотя ни в одном из составов коллектива ни Меладзе, ни Костюка она не числилась.

Кристина Грин любительница вечеринок
Кристина Грин любительница вечеринок / Фото: instagram.com/ksenya_calguner_official

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Семья Пьера Нарцисса не была в курсе их романа. Про интригу певца бывшая жена Валерия с дочерью Каролиной-Кристель узнали уже на церемонии.

Валерия Калачева с дочерью Каролиной-Кристель
Валерия Калачева с дочерью Каролиной-Кристель / Фото: starhit

Новоявленная любовница, по сообщениям СМИ уже запланировала участие в нескольких телепрограммах. За гонорар певица третьего эшелона готова рассказать все подробности романа с покойным Пьером Нарциссом. Как и раскрыть главный вопрос – почему они так и не расписались и не воспитывали детей.

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В социальных сетях Кристина Грин часто публикует откровенные фото и экспериментирует с фотошопом
В социальных сетях Кристина Грин часто публикует откровенные фото и экспериментирует с фотошопом

Напомним, ранее мы рассказывали что в РФ угрожают Алле Пугачевой компроматом, если она заступится за Максима Галкина.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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