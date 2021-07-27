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На Сергея Шнурова подали в суд. Экс-солистка Ленинграда хочет взыскать 7 млн. гривен

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 июля, 20:30
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Конфликт Сергея Шнурова и Алисы Вокс, которая ранее была солисткой группы "Ленинград", принял новые обороты. Артистка подала против Шнурова иск о нарушении авторских прав
Сергей Шнуров и Алиса Вокс будут решать конфликт в суде
Сергей Шнуров и Алиса Вокс будут решать конфликт в суде / Фото: facebook.com/alisavox.net

Против Сергея Шнурова, который ранее написал стих о певице МакSим, и его компаний возбудили гражданское дело "О защите авторских прав". До этого певица Алиса Вокс и ее адвокат пытались договориться с артистом о компенсации в 19 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен).

Как сообщает StarHit, певица Алиса Вокс, которая состояла в группе "Ленинград" с 2012 по 2016 год, принимала участие в записи композиции "Лабутены" и нескольких других хитов, с которыми Сергей Шнуров потом выступал без нее. Проценты, положенные певице, артист ей не отчислял. На протяжении полутора месяцев Вокс и ее адвокат вели с Сергеем Шнуровым переговоры о выплате компенсации, чтобы решить вопрос без суда. Но Шнуров и его представители отказались идти на встречу и не согласились с претензией, которую предъявила Алиса Вокс.

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, и тогда певица направила свои требования в суд.

Алиса Вокс и Сергей Шнуров
Алиса Вокс и Сергей Шнуров / Фото: leningrad-shnurov.ru

В иске речь идет о таких песнях, как "Экспонат", "Патриотка", "37-й", "Молитвенная", "Сумка", "Короче", "Платье" и"Плачу". В этих треках звучит вокал Алисы Вокс, хотя она появляется не во всех музыкальных клипах.

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Кроме того, ссора между Шнуровым и Вокс длится уже не первый год. До этого певица обвиняла лидера "Ленинграда" в том, что он заставлял ее выходить на сцену в одном нижнем белье и проявлял абьюз.

Смотрите в ролике, как Сергей Шнуров готовился к отцовству:

Ранее Сергей Шнуров высказал слова восторга об эпатажном рэпере Моргенштерне.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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