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На Шакиру и ее сына напали и ограбили в парке. Ворами оказались два кабана (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 17:23
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С 44-летней колумбийской певицей Шакирой и ее 8-летним сыном произошел инцидент во время прогулки по парку. Звездной маме пришлось отбиваться от настоящих зверей
Шакиру пытались ограбить кабаны
Шакиру пытались ограбить кабаны / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira

Певица Шакира, образ которой повторила Лобода на МУЗ-ТВ, была потрясена нападением двух кабанов, которые к тому же попытались забрать ее сумку. К счастью, ни звезда, ни ее сын Милан не пострадали, хотя и были испуганы.

Историей Шакира поделилась с поклонниками в Instagram. Пока она наслаждалась отдыхом со своим сыном в парке, на них напали кабаны и выдернули из ее рук сумку, в которой были вещи и телефон. Звезда бросилась спасать сумку и ей это удалось, но содержимое все же было повреждено.

Они потащили мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. Все вещи испортили, – сообщила звезда.

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Певица опубликовала видео, в котором уже находясь дома на испанском языке рассказала о последствиях происшедшего.

Милан, расскажи правду! Расскажи, как твоя мама противостояла кабану! – со смехом сказала в конце Шакира.

Кстати, это уже не первый раз, когда на Шакиру нападают звери. Еще в 2012 году звезда поделилась историей, как во время ее поездки в Южную Африку на нее пытался напасть морской лев. Тогда артистка хотела сфотографировать его.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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