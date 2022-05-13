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Началась "отмена"? Уилла Смита могут лишить роли в продолжении "Аладдина" после Оскара

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 16:31
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В западной киноиндустрии никак не могут забыть скандальный инцидент с Уиллом Смитом на премии "Оскар", из-з которого актер вот-вот лишится работы
Уилла Смита хотят заменить в фильме "Аладдин"
Уилла Смита хотят заменить в фильме "Аладдин" / Фото: Getty Images

Кто бы мог подумать, что карьера такого успешного актера как Уилл Смит начнет рассыпаться по частям из-за одного необдуманного поступка. После того, как звезда кино влепил пощечину Крису Року на премии "Оскар", количество его ролей сократилось.

В западных СМИ появилась информация о том, что сотрудничество со Смитом намерена прекратить компания Disney.

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Инсайдеры сообщают, что скандального актера хотят лишить роли Джинна в продолжении фильма "Аладдин". Напомним, что проект, снятый Гаем Ричи в 2019 году, оказался очень успешным и принес более 1 млрд долларов в прокате.

Уилл Смит отлично справился с ролью и его образ Джинна полюбился зрителям также, как и прежнее воплощение персонажа Робином Уильямсом в мультфильме "Аладдин".

Скриншот из видео

Однако после провального "Оскара" вторая часть картины под вопросом. По слухам, сейчас Disney проводит переговоры с другим актером, Дуэйном Джонсоном.

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Напомним, Уилл Смит на "Оскаре" влепил мощную пощечину другому актеру – Крису Року – за жесткую шутку о жене. Это событие стало одним из самых скандальных моментов этого вечера.

После чего Смит вынуждено отказался от членства Киноакадемии и теперь не сможет посещать церемонию вручения премии "Оскар" на протяжении десяти лет.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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