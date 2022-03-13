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Нагиев нарушил молчание после вторжения России: Мы воевали сами с собой (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 10:59
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Известный российский телеведущий впервые после 23 февраля выложил пост в Instagram
Дмитрий Нагиев опубликовал первый пост после вторжения России
Дмитрий Нагиев опубликовал первый пост после вторжения России / Фото: скриншот

Дмитрий Нагиев все это время никак не комментировал вторжение России в Украину. Но после новости о блокировке Instagram в России телеведущий нарушил молчание и опубликовал пост.

Нагиев не стал приглашать подписчиков переходить в другие соцсети. Он опубликовал черно-белое видео.

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До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?

Видео известный телеведущий сопроводил песней группы "Аквариум" "Поезд в огне".

По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,
А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.
Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать.

Напомним, ранее рэпер Face выступил против российской агрессии.

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Элина Пелешенко
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