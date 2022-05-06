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Наконец-то это произошло! Беременная Рианна получила предложение руки и сердца от A$AP Rocky

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 мая, 10:29
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Фаны звездной парочки долго ждали их свадьбы. И похоже, что это скоро произойдет
Рианна и A$AP Rocky объявили о помолвке
Рианна и A$AP Rocky объявили о помолвке / Фото: Pinterest

О романе Рианны и A$AP Rocky знали уже очень давно, но они не собирались переходить на новый этап отношений. В начале этого года певица шокировала фанатов новостью о том, что в их паре будет пополнение . И вот после этого рэпер, вероятно, отважился на помолвку.

Сделал предложение A$AP Rocky довольно оригинально. В своем новом клипе, где также засветилась Рианна, рэпер с помощью грилзов (разновидность стоматологических украшений, надевающих на зубы, – Ред.) спросил у любимой, выйдет ли она за него замуж (Marry me?) . Рианна улыбнулась в ответе и сказала заветное "да" (I Do).

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A$ap Rocky сделал Рианне предложение с помощью грилзов, и она с помощью грилзов согласилась
A$ap Rocky сделал Рианне предложение с помощью грилзов, и она с помощью грилзов согласилась / Фото: Скриншот из видео

Впрочем, как сообщает TMZ , ссылаясь на друзей пары, помолвка оказалась... розыгрышем! Инсайдер уверяет, что рэпер и Рианна в ближайшее время не планируют жениться. А яркая свадьба, которая показана в клипе, это всего-навсего было "развлечение влюбленных". Однако, что происходит между A$AP Rocky и певицей – неизвестно. Не исключено, что они уже тайно сыграли свадьбу. Но это все предположение.

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Отметим, что 34-летняя Рианна по-настоящему наслаждается периодом беременности. Она не боится показывать на публику свой кругленький живот, одевая для этого самые смелые наряды.

Звезда не скрывала свой беременный животик
Звезда не скрывала свой беременный животик / Фото: Pinterest

Недавно фанаты певицы подозревали ее бойфренда в измене, но парочка развеяла слухи, устроив драйвовую вечеринку для будущего ребенка.

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Более того, поклонники предполагают, что R&B-королева уже тайно родила , ведь звезда не появилась на Met Gala-2022. Но, скорее всего, догадки остаются догадками и Рианна все еще находится в положении.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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