Наконец-то это произошло! Беременная Рианна получила предложение руки и сердца от A$AP Rocky

Фаны звездной парочки долго ждали их свадьбы. И похоже, что это скоро произойдет

Рианна и A$AP Rocky объявили о помолвке / Фото: Pinterest

О романе Рианны и A$AP Rocky знали уже очень давно, но они не собирались переходить на новый этап отношений. В начале этого года певица шокировала фанатов новостью о том, что в их паре будет пополнение . И вот после этого рэпер, вероятно, отважился на помолвку.

Сделал предложение A$AP Rocky довольно оригинально. В своем новом клипе, где также засветилась Рианна, рэпер с помощью грилзов (разновидность стоматологических украшений, надевающих на зубы, – Ред.) спросил у любимой, выйдет ли она за него замуж (Marry me?) . Рианна улыбнулась в ответе и сказала заветное "да" (I Do).

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A$ap Rocky сделал Рианне предложение с помощью грилзов, и она с помощью грилзов согласилась / Фото: Скриншот из видео

Впрочем, как сообщает TMZ , ссылаясь на друзей пары, помолвка оказалась... розыгрышем! Инсайдер уверяет, что рэпер и Рианна в ближайшее время не планируют жениться. А яркая свадьба, которая показана в клипе, это всего-навсего было "развлечение влюбленных". Однако, что происходит между A$AP Rocky и певицей – неизвестно. Не исключено, что они уже тайно сыграли свадьбу. Но это все предположение.

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Отметим, что 34-летняя Рианна по-настоящему наслаждается периодом беременности. Она не боится показывать на публику свой кругленький живот, одевая для этого самые смелые наряды.

Звезда не скрывала свой беременный животик / Фото: Pinterest

Недавно фанаты певицы подозревали ее бойфренда в измене, но парочка развеяла слухи, устроив драйвовую вечеринку для будущего ребенка.

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Более того, поклонники предполагают, что R&B-королева уже тайно родила , ведь звезда не появилась на Met Gala-2022. Но, скорее всего, догадки остаются догадками и Рианна все еще находится в положении.