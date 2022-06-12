Наоми Кэмпбелл стала жертвой расистских оскорблений в Болгарии – СМИ

Подруга супермодели говорит, что Наоми до сих пор не может прийти в себя после одного инцидента, произошедшего с ней в столице Болгарии

Наоми Кэмпбелл очень обидели в аэропорту Софии / Фото: Getty Images

В прошлом году Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. С тех пор она решила больше времени проводить с дочерью и меньше "отдавать" себя работе. Звезда подиумов стала реже выходить на светские мероприятия и появляться на страницах глянцевых журналов.

Впрочем, совсем недавно супермодель улетела в Софию, столицу Болгарии, на важную съемку. Как сообщает Daily Mail, рабочая поезда для Наоми стала настоящим ужасом.

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Дело в том, что сотрудники аэропорта в Софии устроили настоящий допрос знаменитости. Более того, они обыскали вещи звезды 90-х. По мнению Кэмпбелл, все это произошло потому, что она темнокожая.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Наоми всегда славилась острым языком и тяжелым характером. Но, очевидно, такой инцидент очень расстроил модель.

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Подруга Кэмпбелл, активно поддерживающая движение Black Lives Matter, призналась, что 52-летняя модель после этого не может прийти в себя.

Наоми была очень расстроена. Этот инцидент произвел на нее ужасное впечатление. Она с нетерпением ждала этой съемки, но случившееся омрачило ее поездку в Софию, – поделился инсайдер.

Отметим, что это не первый раз, когда Наоми испытывает проблемы с работниками аэропортов. В 2008 году Кэмпбелл вывели из самолета в наручниках после ссоры с полицией в аэропорту Хитроу. Утверждалось, что она поругалась с бортпроводником, который отказался класть на борт ее чемодан, поскольку тот оказался слишком тяжелым.

Кстати, недавно в Сети заподозрили, что у Наоми Кэмпбелл роман с разведенным миллиардером, состояние которого оценивается в 8,9 миллиарда долларов.