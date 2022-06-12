Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🌱 Троица 2022 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наоми Кэмпбелл стала жертвой расистских оскорблений в Болгарии – СМИ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 11:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подруга супермодели говорит, что Наоми до сих пор не может прийти в себя после одного инцидента, произошедшего с ней в столице Болгарии
Наоми Кэмпбелл очень обидели в аэропорту Софии
Наоми Кэмпбелл очень обидели в аэропорту Софии / Фото: Getty Images

В прошлом году Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. С тех пор она решила больше времени проводить с дочерью и меньше "отдавать" себя работе. Звезда подиумов стала реже выходить на светские мероприятия и появляться на страницах глянцевых журналов.

Впрочем, совсем недавно супермодель улетела в Софию, столицу Болгарии, на важную съемку. Как сообщает Daily Mail, рабочая поезда для Наоми стала настоящим ужасом.

Реклама

Дело в том, что сотрудники аэропорта в Софии устроили настоящий допрос знаменитости. Более того, они обыскали вещи звезды 90-х. По мнению Кэмпбелл, все это произошло потому, что она темнокожая.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Наоми всегда славилась острым языком и тяжелым характером. Но, очевидно, такой инцидент очень расстроил модель.

Реклама

Подруга Кэмпбелл, активно поддерживающая движение Black Lives Matter, призналась, что 52-летняя модель после этого не может прийти в себя.

Наоми была очень расстроена. Этот инцидент произвел на нее ужасное впечатление. Она с нетерпением ждала этой съемки, но случившееся омрачило ее поездку в Софию, – поделился инсайдер.

Отметим, что это не первый раз, когда Наоми испытывает проблемы с работниками аэропортов. В 2008 году Кэмпбелл вывели из самолета в наручниках после ссоры с полицией в аэропорту Хитроу. Утверждалось, что она поругалась с бортпроводником, который отказался класть на борт ее чемодан, поскольку тот оказался слишком тяжелым.

Кстати, недавно в Сети заподозрили, что у Наоми Кэмпбелл роман с разведенным миллиардером, состояние которого оценивается в 8,9 миллиарда долларов.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять