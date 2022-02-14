Порция милоты: Наоми Кэмпбелл впервые показала наследницу в новой фотосессии для Vogue

Знаменитая модель впервые познакомила мир со своей дочерью. Не пропустите красивые фото Наоми Кэмпбелл!

Модель представила дочь публике / Фото: instagram.com/britishvogue

Сегодня британский Vogue презентовал новый номер, на обложке которого появилась 51-летняя Наоми Кэмпбелл. Знаменитая модель впервые показала миру свою дочку.

Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

Если ранее пользователи в Сети видели только ручки или ножки ребенка, то теперь звезда без стеснения показывает наследницу публике. Пока что в доступе один снимок, но мы надеемся, что в следующих кадрах удастся разглядеть и лицо девочки.

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Наоми Кэмпбелл позировала с дочкой / Фото: Instagram/britishvogue

Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок,

— гласит вынос на обложке.

Модель появилась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/britishvogue

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Отметим, что после новости о ребенке у Наоми многие судачили о том, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Надеемся, в интервью Наоми больше расскажет о самом сокровенном.

Звезда демонстрирует яркие образы / Фото: instagram.com/britishvogue

Позировала звезда перед объективом фотокамеры легендарного Стивена Мейзела, с которым знакома уже 35 лет.

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Новые фото Наоми обсуждают все / Фото: instagram.com/britishvogue

Мы с нетерпением ждем подробностей нового интервью Наоми Кэмпбелл.

Наоми порадовала свежими кадрами / Фото: instagram.com/britishvogue

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