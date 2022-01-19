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75-летняя мама Королевой снялась в смелой фотосессии: "Наша семейка не совсем обычная"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 15:40
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Семью Наташи Королевой активно обсуждают в Instagram. Сама певица к этому относится нормально и готова даже давать темы для разговоров
/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Родственникам Наташи Королевой часто в достается в Сети. По мнению подписчиков певицы, сыну Королевой лучше не петь, а маму, Людмилу Порывай, часто критикуют за вызывающее поведение и неуместные наряды. Сама Наташа Королева никак на такие комментарии не отвечает, но дала понять, она все читает.

На днях певица решила устроить своей маме новую фотосессию. Бекстейдж со съемок Наташа Королева показала в Instagram.

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Скриншот: Instagram

Для новых фото Людмила Порывай выбрала футболку и леггинси. На плечи накинула алую шубку из искусственного меха. Образ дополнила золотой короной.

Наташа Королева помнит, какой ажиотаж в прошлом году вызвала фотосессия мамы в образе принцесcы, поэтому она уже представляет, как буду в Сети реагировать на новые фото Людмилы Порывай.

Боже мой, боже мой! У нас тут розовую пачку забыть не могут, а тут — статуя свободы. То была Королева-мать, а теперь – королева. Ой, щас начнется, мама! Передай привет своим хейтерам, – сказала певица.

Людмила Порывай во время фотосессии успевала отвечать дочери.

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Хейтеры от зависти удавятся. А мне их жалко, мне их очень жалко, они — несчастные люди, они ничего не имеют, только гадости и глупости пишут. Неужели от этого удовольствие получают, – сказала мама певицы.

Наташа Королева в посте к видео решила впервые за долгое время прокомментировать критику в адрес своих родных.

Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что уважаемые подписчики или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива!

Отметим, 12 февраля маме Наташи Королевой исполнится 76 лет. В прошлом году в день рождения Людмила Порывай показала фотосессию, которую потом еще не один день обсуждали, а некоторые пользователи маму певицы сравнили с Фионой из "Шрека".

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/ Фото: Pinterest, instagram.com/mama_luda_star

Скорее всего, это традиция в семье Наташи Королевой и в день своего рождения Людмила Порывай как раз и опубликует новые снимки.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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