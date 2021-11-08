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Эмили Ратаковски с ужасом вспомнила, как ее силой лишили невинности

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 17:43
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Модель и актриса Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах во время съемок видеоклипа в 2013 году. Также она призналась, как в юношестве ее изнасиловал парень
/ Фото: instagram.com/emrata

Супермодель описала пережитое в своей новой книге "Мое тело". Согласно описанию – это сборник эссе, посвященных феминизму, сексуальности и власти, обращению мужчин с женщинами и объяснениям, почему женщины соглашаются на это. Ранее Ратаковски уже подверглась сексуальному насилию.

На одной из страниц Эмили поделилась тем, как в 15 лет пережила изнасилование. К этому ее принудил тогдашний возлюбленный старше ее на год. Сейчас она с ужасом вспоминает об этом.

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Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия - а у меня не было его до того момента, – написала модель.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Фото: instagram.com/emrata

В своей готовящейся к выходу книге Ратаковски также вспоминает, как певец Робин Тик "нащупывал ее обнаженную грудь" на съемках клипа, в котором она и две другие модели танцуют без одежды вокруг него.

Внезапно, из ниоткуда, я почувствовал прохладу чужих рук, обнимающих мою голую грудь сзади. Я инстинктивно отодвинулась и взглянула на Робина Тика. Он глупо улыбнулся. Я приподняла подбородок и пожала плечами избегая зрительного контакта. Тогда я чувствовала, как по моему телу от унижения разливается жар. Я не отреагировала так, как была должна, – написала Ратаковски в отрывке.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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