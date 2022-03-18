Наше сердце разбито. Том Хиддлстон женится на звезде Marvel Зави Эштон

О романе звезды фильма "Локи" и Зави Эштон стало известно еще два года назад. Но парочка всячески пыталась скрыть отношения от публики

Том Хиддлстон и Зави Эштон спровоцировали слухи о помолвке. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На днях Том Хиддлстон и Зави Эштон появилась на церемонии вручения наград BAFTA. И именно на этом мероприятии актеры спровоцировали слухи о своей помолвке, сообщает "People".

Секрет влюбленных раскрыло случайное селфи, которое актриса Эй Джей Ододу сделала с коллегами на церемонии и опубликовала в Instagram. На безымянном пальце Зави бдительные поклонники сразу заметили обручальное кольцо в винтажном стиле с большим камнем.

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Однако сама парочка пока не спешит комментировать слухи об их будущей свадьбе.

Скришот Instagram

Отметим, что на премии актриса пыталась скрывать руку, как в свое время Рианна "прятала" свой беременный животик от папарацци.

Кроме того, в Сети появились сплетни о том, что Эштон ждет ребенка и скрывает свое положение с помощью объёмного платья. Однако это только предположение.

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Актеры на красной дорожке. Фото: Getty Images

Кратко о романе актеров

Том Хиддлстон и Зави Эштон познакомилась еще в 2019 году во время работы в бродвейском спектакле "Предательство". Интересно, что они играли роль мужа и жены. Сразу по окончании работы над спектаклем распространились слухи об их романтической связи.

Том Хиддлстон и Зави Эштон / Фото: Getty Images

Через год близкий к паре источник рассказал СМИ, что Том и Зави вместе провели карантин. Официально их роман подтвердился только осенью 2021 года. Тогда парочку застали за поцелуем, а вскоре после этого они вместе вышли в свет.

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Ранее Хиддлстон признавался, что предпочитает держать личную жизнь в тайне после того, как журналисты очень бурно обсуждали его роман с певицей Тейлор Свифт, с которой он встречался несколько месяцев.

Напомним, осенью звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер сделал предложение любимой девушке. Ксатати, недавно журналисты рассекретили новую пассию Илона Маска.