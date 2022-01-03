Нашел замену Ким: Канье Уэст сходил на свидание с известной актрисой

Папарацци сфотографировали Канье Уэста и Джулию Фокс в одном из ресторанов Майами – те ужинали на террасе и не сводили друг с друга глаз

Канье Уэст встречается с Джулией Фокс? / Фото: TMZ, instagram.com/juliafox

После того, как Канье Уэст пригрозил ухажеру Ким Кардашьян, рэпера засняли во время свидания с Джулией Фокс. Снимки опубликовало издание TMZ.

Накануне пару заметили во Флориде – Канье и Джулия ужинали в ресторане и мило улыбались друг другу. Актриса была одета в корсет и джинсы, а бывший Ким – во все черное.

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Джулия Фокс на свидании с Канье Уэстом / Фото: TMZ

Напомним, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года после семи лет брака. После этого Канье приписывали романы с моделями Ириной Шейк и Винетрией, а Кардашьян ходила на свидания с Питом Дэвидсоном.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст купил дом напротив сбежавшей от него Ким Кардашьян.