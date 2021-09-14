Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky в одеялах на Met Gala 2021 стали звездами вечера (фото)

Минувшей ночью в Метрополитен-музее в Нью-Йорке звезды удивляли и впечатляли своими нарядами. Одними из самых эффектных похвастались Рианна и ее бойфренда A$AP Rocky

Rihanna и ASAP Rocky удивили нарядами на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Барбадосская певица Рианна и американский рэпер A$AP Rocky просто не смогли пропустить долгожданный бал Института костюма Met Gala, который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Звезды впервые вышли в свет как пара и с небольшим опозданием (на четыре часа) появились на красной дорожке в нарядах, которые буквально олицетворяют все настроение 2020-го, когда все сидели по домам.

Рианна выбрала огромное кутюрное платье Balenciaga, черную шапку и сверкающее украшение. Такой образ, созданный Демной Гвасалией, стал одним из самых концептуальных тем вечером.

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Возлюбленный певицы, A$AP Rocky укутался в лоскутное одеяло ERL. Правда, потом он его сбросил на ступеньки и предстал в другом наряде.

Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Рэпер позировал перед фотографами в черном смокинге и белой рубашке.

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Рианна и A$AP Rocky на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Рианна и A$AP Rocky подтвердили роман в мае этого года, хотя артисты были знакомы уже давно как друзья. Еще в 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

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