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Настя Ивлеева и Элджеей проводят время вместе. Зря разводились?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 18:04
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Кажется, певец и блогерша снова вместе! Если раньше это были только какие-то догадки, то сегодня уже есть реальные доказательства
Настя Ивлеева порадовала фанатов новым снимком с Елджеем.
Настя Ивлеева порадовала фанатов новым снимком с Елджеем. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

На днях в Сети активно обсуждали Instastories Насте Ивлеевой, где засветился ее бывший. Поклонники сразу начали предполагать, что звездная парочка все же снова вместе или они и вовсе не расставались, а громкий развод это просто пиар-ход. Как бы то ни было, но звезды наделали шум.

Теперь же Настя опубликовала в Instagram серию "теплых" снимков... с Элджеем. Отметим, что на кадрах Ивлеева выглядит счастливой.

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Настя Ивлеева встретилась с Элджеем.
Настя Ивлеева встретилась с Элджеем. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Теледива и рэпер позируют, сидя на корточках. Настя появилась в кадре в черной куртке и темных брюках, а Леша – в бомбере, серых джинсах и шапке и с бокалом напитка в руке.

Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. | Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. | Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. | Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. | Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. / Фото: instagram.com/_agentgirl_
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Поклонники Ивлеевой очень удивились, увидев бывших снова вместе. Впрочем, фаны рады были встретить в Сети общие фото Насти и Элджея:

  • Настя, помни: урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен.
  • А говорила, что общих фото больше не будет.
  • Как я рад)
  • Красивая пара.
  • Надеюсь, вы снова женитесь.
  • Вместе уже?
Фото: скриншот instagram/ _agentgirl

Кстати, недавно СМИ сообщали, что Элджей был замечен на Кипре возле центра иммиграции. Вероятно, артист делает себе новое гражданство и получает местный паспорт, потому что на родине ему грозит статья за пропаганду наркотиков.

Похоже, Настя специально прилетела к экс-любимому на Кипр. Возможно, чтобы восстановить с ним отношения или обсудить какую-то тему.

Кратко о романе Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) познакомились в 2018 году и встречались в течение трех лет.

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Настя Ивлеева и Элджей разошлись
Настя Ивлеева и Элджей разошлись / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Весной 2021 года звездная пара развелась, но они объявили об этом в конце лета. По словам теледивы, "это тянулось давно". И она и Леша замечали, что между ними что-то не так, говорили об этом, но попытки спасти отношения были безуспешными.

Пара разошлась мирно и без оскорблений. Также они разделили имущество, большинство которого отошло Ивлеевой.

Кстати, Настя недавно говорила, что они с Элджеем остались в хороших отношениях.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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