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Настя Ивлеева поскандалила в магазине из-за своих чипсов: "Их, бл**ь, нет!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 19:23
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Российскую блогершу очень возмутило то, что ее чипсы в магазине оказались не на той полке. Поэтому она даже вызвала директора заведения
Настя Ивлеева возмутилась, что ее чипсы не в том отделении магазина.
Настя Ивлеева возмутилась, что ее чипсы не в том отделении магазина. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева, которая в декабре провела вместе время с бывшим бойфрендом Элджеем , сейчас находится на пике популярности: она создает шоу для YouTube-канала, снимает влоги, общается со селебретис, ее приглашают на разные светские тусовки. А еще она была дома у Аллы Пугачевой и Ксении Собчак!

Впрочем, на достигнутом Ивлеева решила не останавливаться и в конце-концов запустила свой бизнес! В прошлом году она начала производить "брендовые чипсы" – Easy Peasy. Впоследствии блогерша начала получать много положительных отзывов за свой продукт и даже хвасталась, что чипсы быстро раскупают.

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Скриншот instagram/_agentgirl_

На днях Настя вернулась из Мексики, где она встретилась с Надей Дорофеевой во время отдыха , и решила заехать в магазин, чтобы убедиться, что за чипсами на самом деле стоит очередь.

Однако зайдя в магазин, Ивлееву ждало разочарование, ведь она не нашла Easy Peasy.

Скриншот instagram/_agentgirl_

Вы знаете, где чипсы? Их, бл**ь, нет, – обратилась звезда к фолловерам.

Похоже, что такая ситуация разозлила Настю Ивлееву, ведь она устроила небольшой скандал. Так, она позвала директора магазина, чтобы разобраться, где ее продукция.

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Настя пообщалась с директором, который не подозревал, что говорит с известной персоной. Теледиве объяснили, что чипсы не завозили в магазин. Но уже покидая заведение, Ивлеева внезапно наткнулась на коробки с Easy Peasy. Оказалось, что их поставили не в то отделение – они были среди сладостей.

Скриншот instagram/_agentgirl_

Блогерша расстроилась, что покупателям приходится искать на полках ее чипсы. Она не сдерживала эмоций и ругалась у себя в Instastories.

Я новичок бизнесмен, который очень заинтересован, как выглядит товар – не только, какой он на вкус и пачка какая, но еще и как он продается, как он выглядит на полках. Я буду ходить по магазинам и проверять, так как это очень важно, – отметила Ивлеева.

Напомним, весной 2021 года Настя Ивлеева развелась с Элджеем, но они объявили об этом в конце лета. По словам теледивы, "это тянулось давно". И она и Леша замечали, что между ними что-то не так, говорили об этом, но попытки спасти отношения были безуспешными.

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Пара разошлась мирно и без оскорблений. Также они разделили имущество, большинство которого отошло Ивлеевой. Затем Настя рассказывала, что они с рэпером остались в хороших отношениях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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