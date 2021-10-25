Наталия Орейро и ее 9-летний сын получили российское гражданство

Предполагается, что Наталия не будет проживать на территории РФ, так как ранее она объясняла свое желание получить гражданство тем, что хочет отблагодарить таким образом своих российских поклонников.
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Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне – Ред.) мне дают, – заявила актриса.
Наталия Орейро перекрасилась в блондинку / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.
Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит