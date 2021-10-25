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Наталия Орейро и ее 9-летний сын получили российское гражданство

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
25 октября, 19:15
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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро уже давно активно проявляет свою любовь к России. Все свои публикации в Instagram она подписывает двумя языками – испанским и русским
Наталия Орейро получила российское гражданство
Наталия Орейро получила российское гражданство / Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства летом 2020 года. И чуть больше года спустя артистка получила его! Соответствующий указ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Скриншот: publication.pravo.gov.ru

Что Орейро говорила о российском гражданстве

Предполагается, что Наталия не будет проживать на территории РФ, так как ранее она объясняла свое желание получить гражданство тем, что хочет отблагодарить таким образом своих российских поклонников.

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Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне – Ред.) мне дают, – заявила актриса.

Наталия Орейро перекрасилась в блондинку
Наталия Орейро перекрасилась в блондинку / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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