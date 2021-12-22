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Наташа Королева без фонограммы спела свой главный хит и нарвалась на критику: "Вы остались в 90-х"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 14:05
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На днях Наташа Королева посетила очередную российскую премия. Получая награду, певица решила с залом спеть свой хит "Желтые тюльпаны", но что-то пошло не так
Наташа Королева спела без фонограммы "Желтые тюльпаны"
Наташа Королева спела без фонограммы "Желтые тюльпаны" / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташе Королевой не привыкать к критике в соцсетях. Российской певице часто достается за использования фотошопа и любят в комментариях поразмышлять о вокальных данных сына Королевой. Но на этот раз артистку захейтили за одну из самых популярных песен в ее репертуаре.

У себя в Instagram Наташа Королева опубликовал видео, как поет "Желтые тюльпаны" без фонограммы.

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Подписчики написали, что устали от "Желтых тюльпанов" и советуют артистке разнообразить репертуар.

  • "Опять тюльпаны?! А новенького ничего что ли нет?"
  • "Ну почему нет новых хитов?? Наташа! Это конечно классно, но вы остались в 90-х"
  • "Поднадоели эти песни уже! Хочется нового! Скоро уже подташнивать начнет!"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Наташу Королеву раскритиковали за выходку на концерте Игоря Николаева. Певица пришла без приглашения, а потом из зала исполнили "Желтые тюльпаны".

Элина Пелешенко
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