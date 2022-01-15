Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева и Тарзан устроили зажигательные танцы в ночном клубе (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 10:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наташа Королева вместе с мужем отправились в отпуск в Майами, где живет мама певицы. Артистка делится видео с отдыха
Наташа Королева показала, как отдыхает с Тарзаном
Наташа Королева показала, как отдыхает с Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева прислушалась к подписчикам, которые просили ее постить меньше фото с сыном. Артистка поделилась видео с Тарзаном. Стоит отметить, что после громкого скандала с изменой, муж Королевой стал реже появляться в соцсетях певицы.

Реклама

На опубликованных кадрах, сделанных в одном из заведений Майами, Наташа Королева в мини-платье танцует с мужем.

Сбрасываю лишние кг! Шикарный и эффективный метод -танцуй!!!

Подписчики оценили танцы Наташи Королевой, а такое бывает редко. Артистка чаще сталкивается с критикой в соцсетях.

Реклама
  • "Красавица"
  • "Как всегда красиво двигаетесь"
  • "Наташа молодец! Остается такой же позитивной и красивой"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Отношения Наташи Королевой и Тарзана после скандала с изменой

Певица простила мужу измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Напомним, недавно Наташа Королева на отдыхе в Майами показала, как выглядит ее фигура без фотошопа.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять