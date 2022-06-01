Наташа Королева отселила 20-летнего сына и его невесту-стриптизершу жить в хрущевку

Сначала Архип Глушко и его девушка (которая, как и Тарзан, стриптизерша) жили на чердаке загородного дома Королевой и ее мужа-рашиста. Однако недавно влюбленные решили переехать

Наташа Королева рассказала, как сейчас живет ее 20-летний сын / Фото: Коллаж: Сегодня

Наташа Королева, которая замалчивает войну РФ против Украины, всегда относилась к своему единственному сыну с любовью и пониманием. Она приняла его избранницу-стриптизершу на имя Мелисса. Также несмотря на то, что публика далеко не в восторге от вокальных данных парня, Королева упорно пытается продвинуть его в шоубизе.

Известно, что Архип Глушко с любимой жил у своих родителей, но недавно в жизни парня произошел переломный момент – он сменил имидж и стал самостоятельным. Наташа Королева говорит, что такие изменения пошли ее наследнику на пользу.

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Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, то ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее, – рассказала Наташа Королева в интервью росСМИ .

Архип Глушко и Наташа Королева / Фото: Super.ru

Как поделилась артистка-"молчунка" ее сын с невестой сейчас снимает однокомнатную квартиру на пятом этаже в хрущевке. Наверное, Королева устала терпеть невестку и потому решила отселить парочку жить отдельно.

Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно, – выразилась певица.

Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

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По словам Королевой, Архип сам присмотрелся себе в квартиру. Но платит за жилье не он, а родители.

Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский, оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать. Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья, – призналась Королева.

Разногласия в семье Королевой

В семье Наташи Королевой складывается интересная и скандальная ситуация. Сама певица замалчивает войну, а ее муж продвигает пропаганду. Тем временем мама и сестра, живущие в США, активно поддерживают Украину и даже отписались от зятя-рашиста в соцсетях.

Отметим, что пока на родине война Королева с сыном отрывалась на юбилее Киркорова в Москве. Также она танцевала с Тарзаном в советских костюмах на 9 мая .