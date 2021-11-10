Наташа Королева озадачила Сеть видео с детской коляской: "Уже не знают, чем заняться"

Нет, Наташа Королева не решила показать свою внебрачную дочь или рассказать еще об одном наследнике. Это певица анонсировала новый совместный проект с сыном Архипом и сразу же нарвалась на критику.
В новом видео певица показала себя с коляской. Толкая ее перед собой, она сюсюкает ребенку внутри, а сын рядом ей помогает. Но потом кадр меняется, и Королева вместе сыном готовятся к совместному выступлению в новом проекте на одном из российских телеканалов.
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В Сети не оценили такой креатив и в очередной раз раскритиковали Архипа, что он пытается построить карьеру в шоу-бизнесе на имени мамы.
- "Суют везде своих бездарных детей...ну чего тут талантливого и смешного? На уровне колхозного спектакля. Сами опозорились на всю страну пошлым дешевым пиаром и сына тянут туда же. Клоуны, блин"
- "Затаскала своего никчемного сыночка, никак не приткнет куда-то"
- "Поднадоела вся семейка"
- "Семья обезьян каких-то, уже не знают, чем заняться"
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