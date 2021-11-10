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Наташа Королева озадачила Сеть видео с детской коляской: "Уже не знают, чем заняться"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 16:28
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После признания о внебрачной дочери Наташа Королева решила снять видео, как катает детскую коляску, а рядом с ней находится сын
Новое видео Наташи Королевой с сыном захейтили в Сети
Новое видео Наташи Королевой с сыном захейтили в Сети / Фото: instagram.com/koroleva__star

Нет, Наташа Королева не решила показать свою внебрачную дочь или рассказать еще об одном наследнике. Это певица анонсировала новый совместный проект с сыном Архипом и сразу же нарвалась на критику.

В новом видео певица показала себя с коляской. Толкая ее перед собой, она сюсюкает ребенку внутри, а сын рядом ей помогает. Но потом кадр меняется, и Королева вместе сыном готовятся к совместному выступлению в новом проекте на одном из российских телеканалов.

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В Сети не оценили такой креатив и в очередной раз раскритиковали Архипа, что он пытается построить карьеру в шоу-бизнесе на имени мамы.

  • "Суют везде своих бездарных детей...ну чего тут талантливого и смешного? На уровне колхозного спектакля. Сами опозорились на всю страну пошлым дешевым пиаром и сына тянут туда же. Клоуны, блин"
  • "Затаскала своего никчемного сыночка, никак не приткнет куда-то"
  • "Поднадоела вся семейка"
  • "Семья обезьян каких-то, уже не знают, чем заняться"

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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