Наташа Королева похвасталась подарком супруга в честь годовщины свадьбы: Это шедевр

Вчера одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса Наташа Королева и Тарзан отметили 18-летие совместной жизни

Сергей Глушко написал новый портрет Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В честь годовщины свадьбы пара устроила гуляние в своем загородном доме. А сегодня певица решила похвастаться подарком супруга на годовщину свадьбы. Тарзан написал портрет своей супруги.

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Наташа Королева в Instagram опубликовала видео, на котором показала портрет. Певица отметила, что некий тайный поклонник хотел бы приобрести эту работу Тарзана.

Подарок от мужа! Но есть таинственный незнакомец, который хочет купить портрет за миллион. Что делать? – подписала видео певица.

Как отметила артистка, портрет подаренный супругом на бирюзовую свадьбу ценен для нее. Однако, по словам певицы, она подумает о его продаже после того, как проведет выставку работ, написанных Тарзаном.

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В комментариях многие хвалили супруга певицы и восхищались его новой работой. Некоторые же сомневаются, что Тарзан сам написал портрет.

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К слову, сейчас супруг Наташи Королевой рисует портреты родных и результаты показывает фанатам в Instagram. Недавно Тарзан написал портрет супруги ко дню ее рождения. Сначала в комментариях все хвалили его и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

Сам Тарзан никак не комментирует негативные комментарии, а просто продолжает публиковать свои работы.

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