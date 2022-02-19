Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева показала редкие снимки из семейного архива с маленьким сыном

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 10:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня в семье Наташи Королевой и Тарзана праздник. Их сыну Архипу исполняется 20 лет
Наташа Королева трогательно поздравила сына с днем рождения
Наташа Королева трогательно поздравила сына с днем рождения / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Instagram Наташи Королевой часто можно увидеть публикации с сыном Архипом. Некоторые в Сети отмечают, что фото с наследником стало очень много и просят артистку меньше пиарить сына. Но на этот раз певица опубликовала фото не с очередной программы или фотосессии, а кадры из семейного архива.

Как же ты быстро вырос! Люблю тебя сыночек! С днем рождения !!! – написала певица в Instagram

Реклама

В InstaStories она показала редкие снимки с маленьким Архипом.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, последние несколько лет сын Наташи Королевой покоряет шоу-бизнес. В прошлом представил свою версию хита мамы и Игоря Николаева "Дельфин и русалка".

Реклама

Тогда кавер Архипа многие оценили и парень продолжил пробовать себя в творчестве. Он презентовал свой трек "Мягкие игрушки" и нарвался на критику в Сети.

Сейчас Архип вместе со своей мама принимает участие в проекте "Две звезды. Дети звезд". Выступления звездного семейства редко получают позитивные отзывы.

Сама Наташа Королева хоть и поддерживает сына во всех его начинаниях, но не в восторге от его желания стать артистам. Певица хотела бы, чтобы Архип занялся лингвистикой. Он учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил ВУЗ.

Реклама

Личная жизнь сына Королевой тоже активно обсуждается в Сети. Архип уже больше года встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс.

Сын Наташи Королевой и его девушка
Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

В СМИ не раз ходили слухи о свадьбе сына Королевой, но певица все опровергает. Стоит отметить, что Тарзану не нравится избранница сына и он не раз об этом говорил в интервью.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
19 февраля. Клим Чурюмов. Ровно 85 лет назад в этот день родился украинский астроном – первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова…
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять