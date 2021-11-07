Наташа Королева призналась, какое событие изменило ее жизнь 32 года назад

Наташа Королева родилась в Киеве, но ради мечты стать певицей она 32 года назад переехала в Москву. Этим воспоминанием артистка поделилась в Instagram.
Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву. Блин, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата! – рассказала певица и показала фото, на котором ей 16 лет.
Пост-ностальгию подписчики оценили. Многие стали писать, что певица почти не изменилась.
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- "Радуйте и дальше свои творчеством"
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Напомним, в 1989 году Наташа Королева познакомилась с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре певицы появился один из главных хитов Королевой – "Желтые тюльпаны".
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