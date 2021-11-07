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Наташа Королева призналась, какое событие изменило ее жизнь 32 года назад

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 18:42
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Наташа Королева у себя в соцсетях опубликовала архивное фото и рассказала о своей личной дате, которую она празднует 7 ноября
Наташа Королева показала, как выглядела в 16 лет
Наташа Королева показала, как выглядела в 16 лет / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева родилась в Киеве, но ради мечты стать певицей она 32 года назад переехала в Москву. Этим воспоминанием артистка поделилась в Instagram.

Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву. Блин, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата! – рассказала певица и показала фото, на котором ей 16 лет.

Наташа Королева
Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Пост-ностальгию подписчики оценили. Многие стали писать, что певица почти не изменилась.

  • "Здорово! Да, годы бегут! Наташа, вы супер, так что все хорошо! Мы все вспоминаем прошлое! Пусть настоящее будет не хуже!"
  • "Радуйте и дальше свои творчеством"
  • "Вообще не изменилась!"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, в 1989 году Наташа Королева познакомилась с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре певицы появился один из главных хитов Королевой – "Желтые тюльпаны".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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