Наташа Королева против карьеры сына в шоу-бизнесе. Певица назвала более перспективную сферу

Сын Наташи Королевой и Тарзана в последний год стал громко о себе заявлять. Он записал несколько песен, стал ведущим на музыкальном канале, принял участие в популярном российском шоу

Наташа Королева с сыном Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица поддерживает своего сына. Когда Наташа Королева публикует совместные выходы с Архипом, ее просят меньше пиарить наследника. Долгое время артистка никак не отвечала на хейт, но в программе "Ты не поверишь" она призналась, на самом деле против карьеры сына в шоу-бизнесе. Тем не менее свое мнение не навязывает.

Я создаю ему все условия, чтобы он понял, что ему это не надо, – объяснила Королева, почему активно пиарит сына.

Наташа Королева с сыном Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Архип учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил ВУЗ. Певица надеется, что увлечение шоу-бизнесом у сына временное и он все-таки решит заняться лингвистикой.

Японский язык гораздо круче и перспективнее, – сказала певица.

Стоит отметить, в Сети многие не оценили вокальные данные сына певицы. В комментариях Архипу часто пишут, что ему следует заняться чем-то другим. Сам парень никак не реагирует на критику.

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Ранее Наташу Королеву раскритиковали за песню "Желтые тюльпаны".