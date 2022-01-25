Наташа Королева с мамой устроили танцы в США под трек Насти Каменских (видео)

Наташа Королева продолжает в соцсетях делиться совместными фото и видео с мамой Людмилой Порывай

Наташа Королева опубликовала новое видео с мамой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева вместе с Тарзаном отправились в отпуск в Майами, где живет семья певицы. Артистка старается как можно больше времени проводить с мамой. Наташа Королева уже показала кадры с новой фотосессии мамы, а теперь они сняли видео для TikTok.

Королева показала, как они с мамой танцуют на улице в Майами под трек Насти Каменских "Девочки рулят". Певица появилась в видео цветном костюме, а ее мама — в джинсах и яркой куртке. В кадре на несколько секунд засветился и муж певицы Тарзан.

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В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то похвалил Людмилу Порывай за энергию и активный образ жизни, а кто-то раскритиковал.

"Девочки молодцы на позитиве"

"Девочки, вы супер"

"Девочки супер, мама вообще бомба"

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"Не знаю как вам, но мне даже смотреть на это не приятно"

"Мама Люда просто смешна!"

"Кошмар! Они нас всей семьей решили добить?"

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Стоит отметить, в Сети часто критикуют Наташу Королеву и ее семью. Особенно достается от подписчиков маме певицы. Недавно артистка ответила всем, кто хейтит ее родных.

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Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что, уважаемые подписчики, или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива!

Ранее мы рассказывали, что Наташе Королевой запретили въезд в Литву из-за выступлений в Крыму.