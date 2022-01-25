Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева с мамой устроили танцы в США под трек Насти Каменских (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 15:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наташа Королева продолжает в соцсетях делиться совместными фото и видео с мамой Людмилой Порывай
Наташа Королева опубликовала новое видео с мамой
Наташа Королева опубликовала новое видео с мамой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева вместе с Тарзаном отправились в отпуск в Майами, где живет семья певицы. Артистка старается как можно больше времени проводить с мамой. Наташа Королева уже показала кадры с новой фотосессии мамы, а теперь они сняли видео для TikTok.

Королева показала, как они с мамой танцуют на улице в Майами под трек Насти Каменских "Девочки рулят". Певица появилась в видео цветном костюме, а ее мама — в джинсах и яркой куртке. В кадре на несколько секунд засветился и муж певицы Тарзан.

Реклама
@koroleva__star# – NK

В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то похвалил Людмилу Порывай за энергию и активный образ жизни, а кто-то раскритиковал.

  • "Девочки молодцы на позитиве"
  • "Девочки, вы супер"
  • "Девочки супер, мама вообще бомба"
Скриншот
  • "Не знаю как вам, но мне даже смотреть на это не приятно"
  • "Мама Люда просто смешна!"
  • "Кошмар! Они нас всей семьей решили добить?"
Скриншот
Скриншот

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Наташу Королеву и ее семью. Особенно достается от подписчиков маме певицы. Недавно артистка ответила всем, кто хейтит ее родных.

Реклама

Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что, уважаемые подписчики, или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива!

Ранее мы рассказывали, что Наташе Королевой запретили въезд в Литву из-за выступлений в Крыму.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять