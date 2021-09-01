Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Беби-бум

Алишер заплакал

Леди Ди в 10 фото

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева устроила откровенные танцы на вечеринке подруги (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 14:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера Наташа Королева зажигала на дне рождения своей бэк-вокалистки Анны Игошиной. Внимание было приковано не только к имениннице, но и звездной гостье
Наташа Королева погуляла на дне рождения своей бэк-вокалистки
Наташа Королева погуляла на дне рождения своей бэк-вокалистки / Фото: instagram.com/koroleva__star

.Для вечеринки певица выбрала мини-платье в горох со смелым вырезом. Наташа Королева знает как привлечь внимание. Когда именинница пела для гостей, Королева стала хлопать ее по ягодицам.

Реклама

На этом танцы от Наташи Королевой не закончилась. Певица вышла на сцену с именинницей, чтобы исполнить одну из своих песен.

Также на дне рождения Наташа Королева выступила с сыном Архипом. К слову, в Сети сына певицы часто критикую и просят звездную маму меньше пиарить своего наследника.

Реклама

Анна Игошина не просто бэк-вокалистка Наташи Королевой. Девушка с детства является поклонницей творчества певицы.

Мама считала, что я свихнусь от любви к Королевой. Пиком обожания стал момент, когда мне купили полированное пианино, а я гвоздем крупно выцарапала на нем имя кумира, – поделилась историей Анна в одном из интервью.

Даже в свой день рождения Анна не уставала петь дифирамбы Королевой. Певица была тронута. Она поблагодарила Анну за такую любовь.

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Моргенштерн женился. Как вам образы молодоженов?
Свадьба августа
Моргенштерн и Дилара расписались
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять