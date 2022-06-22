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Наташа Королева в круизе станцевала с цыганами и отведала сосиску перед чужими мужчинами

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 17:30
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Рашистка променяла Днепр на Волгу. Певица украинского происхождения отправилась в речной круиз. В окружении звездных коллег и олигархов Королева позволила себе немного лишнего
Наташа Королева оказалась любительницей рашистких круизов
Наташа Королева оказалась любительницей рашистких круизов / Фото: instagram.com/koroleva__ru

В то время как мама и сестра молчаливой "Русалки" поддерживают Украину, звезда 90-ых отрывается на полную. Королева указала на дверь 20-летнему сыну с его возлюбленной. А сама поехала отрываться в речной круиз по Волге.

Наташа Королева не вспоминает о войне в Украине и посещает вечеринки рашистов
Наташа Королева не вспоминает о войне в Украине и посещает вечеринки рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Компанию ей составили светские львицы и олигархи страны-агрессора. Королева позировала фотографам, снимала и публиковала сториз в своем Instagram и зажигала на набережной Твери.


После танцев с цыганским табором, Наташа Королева, отправилась на ужин. Видимо, даже у богачей в России наступили сложные времена. Ведь на столе кроме сосисок вареных яиц ничего и не было.

Светские застолья в России нынче не те. Скриншот: Youtube/korolevaru

Забыв про свою диету звездная поклонница русского мира довольно таки откровенно начала дегустацию.

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Наташу Королеву на элитном круизе накормили сосисками. Ей понравилось
Наташу Королеву на элитном круизе накормили сосисками. Ей понравилось / Фото: Коллаж: Сегодня

Мне нравится эта сосиска. Баварская… Это того стоит, – лишь и успела промолвить певица.

Мужчинам в деловых костюмах дегустация Королевой пришлась по душе. Скриншот: Instagram/koroleva__star

Отрабатывала отдых Королева уже на палубе, отыграв скромный круизный концерт без надлежащего технического райдера.

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Напомним, недавно Королева опубликовала в соцсетях фотографии в нижнем белье. За что получила шквал критики.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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