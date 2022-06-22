Наташа Королева в круизе станцевала с цыганами и отведала сосиску перед чужими мужчинами

В то время как мама и сестра молчаливой "Русалки" поддерживают Украину, звезда 90-ых отрывается на полную. Королева указала на дверь 20-летнему сыну с его возлюбленной. А сама поехала отрываться в речной круиз по Волге.
Компанию ей составили светские львицы и олигархи страны-агрессора. Королева позировала фотографам, снимала и публиковала сториз в своем Instagram и зажигала на набережной Твери.
После танцев с цыганским табором, Наташа Королева, отправилась на ужин. Видимо, даже у богачей в России наступили сложные времена. Ведь на столе кроме сосисок вареных яиц ничего и не было.
Забыв про свою диету звездная поклонница русского мира довольно таки откровенно начала дегустацию.
Мне нравится эта сосиска. Баварская… Это того стоит, – лишь и успела промолвить певица.
Отрабатывала отдых Королева уже на палубе, отыграв скромный круизный концерт без надлежащего технического райдера.
Напомним, недавно Королева опубликовала в соцсетях фотографии в нижнем белье. За что получила шквал критики.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"