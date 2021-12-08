Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева впервые призналась, что происходило вне камер после ее признания о внебрачной дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 13:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В сентября месяце Наташа Королева в эфире российской передачи рассказала о внебрачной дочери, которая живет в США
Наташа Королева призналась, что у нее есть дочь
Наташа Королева призналась, что у нее есть дочь / Фото: YouTube

Наташа Королева столкнулась с очередной волной хейта в свой адрес. Директор певицы не исключала, что реакция может быть разной, но такого негатива не ожидала. Но в то же время близкие поддержали певицу. Об этом Королева рассказала в новом интервью в беседе с журналистами teleprogramma.pro

Никаких скандалов семья Наташи Королевой не устраивала.

Реклама

Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом, но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно. Пройдет несколько лет, и никого это не будет удивлять, – впервые рассказала певица.

Наташа Королева с внебрачной дочерью
Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

Сын Наташи Королевой тоже спокойно отнесся к новости о внебрачной дочери мамы. Вскоре семья планирует поездку в США, и певица хочет Архипа познакомить с его младшей сестрой.

Все вместе соберемся и познакомимся очно. А так в онлайн-режиме мы все друг друга знаем, видим и регулярно общаемся, – поделилась певица.

Что известно о внебрачной дочери Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Реклама

Наташа Королева с дочкой в США
Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Реклама

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств, не дочь Королевой, а сын ее подруги.

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять