Наташа Королева впервые призналась, что происходило вне камер после ее признания о внебрачной дочери

В сентября месяце Наташа Королева в эфире российской передачи рассказала о внебрачной дочери, которая живет в США

Наташа Королева призналась, что у нее есть дочь / Фото: YouTube

Наташа Королева столкнулась с очередной волной хейта в свой адрес. Директор певицы не исключала, что реакция может быть разной, но такого негатива не ожидала. Но в то же время близкие поддержали певицу. Об этом Королева рассказала в новом интервью в беседе с журналистами teleprogramma.pro

Никаких скандалов семья Наташи Королевой не устраивала.

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Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом, но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно. Пройдет несколько лет, и никого это не будет удивлять, – впервые рассказала певица.

Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

Сын Наташи Королевой тоже спокойно отнесся к новости о внебрачной дочери мамы. Вскоре семья планирует поездку в США, и певица хочет Архипа познакомить с его младшей сестрой.

Все вместе соберемся и познакомимся очно. А так в онлайн-режиме мы все друг друга знаем, видим и регулярно общаемся, – поделилась певица.

Что известно о внебрачной дочери Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

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Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

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Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств, не дочь Королевой, а сын ее подруги.

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