Наташа Королева впервые вспомнила об Украине, показав фото с путинистом Филиппом Киркоровым

Российская певица родом из Киева после полномасштабного вторжения России в Украину исчезла из соцсетей и не появлялась на публике

Наташа Королева впервые в Instagram опубликовала пост / Фото: Скриншот из YouTube

Теперь Наташа Королева возвращается в соцсети. Только о войне в Украине певица не спешит говорить. Исполнительница "Желтых тюльпанов" решила первый пост в Instagram после долгого молчания посвятить путинисту Филиппу Киркорову. Певица, поздравляя певца с днем рождения, опубликовала совместное фото с Киркоровым, сделанное в Украине.

Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе , здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами "Песни года" в Киеве во Дворце "Украина"! – написала Королева.

Наташа Королева опубликовала любимое фото с путинистом Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Стоит отметить, что комментарии певица закрыла, ведь артистка по сей день не высказалась о войне в Украине.

Хоть какие слова нужны, учитывая, что Королева очень гордится дружбой с Киркоровым, который высказался в поддержку предателя Украины Виктора Медведчука,

Напомним, ранее в семье певицы произошел скандал. Сестра и мама Наташи Королевой поддерживают Украину, муж Тарзан отличился пророссийскими высказываниями. Людмила Порывай и Ирина Осауленко уже отписались от родственника-рашиста, сама Королева никаких комментариев не дает.