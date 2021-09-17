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Наташу Королеву не узнали на новом видео: Что с лицом?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
17 сентября, 13:56
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Популярная певица Наташа Королева продолжает у себя в Instagram делиться видео с отдыха в Турции
Наташа Королева показала видео без фотошопа
Наташа Королева показала видео без фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Но без негативных комментариев не обходится. Наташа Королева игнорирует весь хейт в Сети и наслаждается отдыхом с супругом и друзьями.

У себя в Instagram певица рассказала, что очень довольна выбранным отелем. Правда, нашла артистка и недостатки отдыха "все включено". По словам Наташи Королевой, такой отдых негативно может сказаться на фигуре.

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Пока в комментариях одни восхищались позитивом певицы и желали хорошего отдыха, другие вновь критиковали Наташу Королеву. В Сети стали писать, что певицу на видео не узнать.

  • "Такое лицо отекшее"
  • "Кошмар, что с лицом?"
  • "Хвостики зачем...чтобы казаться моложе"
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К слову, в Сети часто артистку критикуют певицу за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии, а просто делится новыми фото и видео.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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