Наташу Королеву приняли за молодую подругу ее сына (фото)

На фото, которые Королева опубликовала в Instagram-профиле, она позирует в костюме для серфинга. Рядом со звездой ее сын и две доски, а позади – прекрасный морской пейзаж.
Спасатели Малибу, – коротко подписала фотографию Наташа Королева.
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В комментариях поклонники артистки соревнуются не только в комплиментах, но и в менее приятных словах. Так, кому-то не понравились усы Архипа, а кто-то отметил красоту Натальи, написав, что она выглядит как подруга своего сына:
- "Наташа, вы смотритесь как молодая девушка и парень"
- "Какая копия Тарзана"
- "Мальчик копия мамочка. Красавец"
- "Усы девственника пусть побреет, это ужас. В Америке особенно"