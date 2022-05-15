Украина не дала ни одного балла Польше на Евровидении-2022: подробности скандала

Все украинские зрители и даже звезды обсуждают то, что жюри от нашей страны совсем не оценило выступление представителя Польши на песенном конкурсе. Объясняем, что за неприятная ситуация произошла на "Евровидении-2022" и почему это всех возмущает

Жюри от Украины не дало ни одного балла представителю Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы до сих пор не можем оправиться от радостной новости о победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022". Украинская группа в целом получил 631 балл на конкурсе. Максимальные 12 баллов Украина получила от членов жюри из Молдовы, Латвии, Румынии, Литвы и Польши. В то же время члены жюри из Украины оценили выступление участника из Польши в ноль баллов, а украинские зрители – в 12. Такая ситуация вызвала настоящий шок у украинцев. В Сети можно встретить много возмутительных комментариев, мол поляки нас очень поддерживают во время войны с Россией, поэтому их нужно было бы поддержать на вокальных соревнованиях.

Сайт "Сегодня" рассказывает вам, кто от Украины входил в профессиональное жюри и как реагируют на такое событие в соцсетях.

Реклама

Состав жюри от Украины, голосовавших на конкурсе

В состав жюри вошли пять членов. Главой жюри стал украинский продюсер, звукорежиссер Вадим Лисица.

Также, кроме Лисицы балы финалистам "Евровидения-2022" ставили:

Андрей Капраль – солист вокальной формации "Пиккардийская терция", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, заслуженный артист Украины;

Ирина Федишин – украинская популярная певица;

Андрей Яцкив – художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Высокий Замок" Львовской национальной филармонии, получил отличие "Грэмми" как продюсер за лучший саундтрек 2019 к сериалу "Чернобыль";

Лукьян Галкин – украинский кинокритик, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА.

Реклама

Члены жюри Украины. Фото: Скриншот

Так, наше жюри дало 12 баллов – Великобритании, 10 – Португалии, 8 – Нидерландам, 7 – Греции, 6 – Швейцарии, 5 – Азербайджана, 4 – Швеции, 3 – Австралии, 2 – Армении, 1 – Чехии.

Скриншот

Напомним, спикером "Евровидения-2022" от Украины была солистка группы Go_A Екатерина Павленко. Она не оценивала выступления, а только озвучивала баллы жюри.

Жюри каждой страны-участницы конкурса голосуют во время генеральных репетиций за день до первого/второго полуфинала и финала. А вот зрители голосуют в прямом эфире после всех выступлений.

Реклама

Реакция зрителей и звезд из Украины на оценку жюри для Польши

Валерий Харчишин

Фронтмен "Другої ріки" написал в Facebook , что ему стыдно за такое решение жюри. Артист принес извинения полякам и литовцам, которые также не получили баллов от судей Украины.

Хотел принести извинения за то, что недооценивал "Евровидение" и, по некоторым причинам, отказался стать членом или председателем жюри. Это произошло еще задолго до войны. Теперь стыдно. Извините, братья, поляки и литовцы. Вы не были худшими, в отличие от некоторых членов жюри. Но благодарный народ Украины поддерживает вас. И так будет всегда!, – заявил Харчишин.

Ольга Сумская

Актриса не может понять, почему так оценили жюри Польшу в то время, когда эта страна помогает украинцам.

Жаль, что наше жюри не поставило Польше ни одного балла. А поляки нам дали 12. И это в то время, когда Польша принимает миллионы беженцев из Украины. Кто там в жюри у нас в этом году? – возмутилась артистка.

Тарас Тополя

Солист группы "Антитіла" отметил, что радость от победы Украины на "Евровидении" и призыв со сцены спасти людей на "Азовстали" – безгранична. Однако, по его словам, радость мгновенная, а отношения между двумя народами долговечны, и от этого зависит наше общее будущее.

Дорогие поляки, наш сосед, друг и брат по ценностям и духу. Прежде всего хочу поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете Украине в это тяжелое время. Вклад Польши неоценим, а мы до сих пор не поняли его до конца. Никогда этого не забудем и обязательно отблагодарим. Это раздражение оценками украинского жюри и 0 баллов для польского исполнителя – наш большой стыд. Не знаю мотивации этих людей, но я точно не согласен с их решением. Хочу отметить, что в этой должности только 5 членов жюри, а не вся украинская нация! Украинская нация оценила польского представителя в максимальные 12 баллов, – объяснил музыкант.

Тополя попросил не ассоциировать всю нацию с решением отдельных лиц. По его словам, голоса жюри прямо противоположны мнению украинского народа.

Также зрители отметили, что решение украинского жюри – это "позор":

Где баллы для соседних стран! Украина не в политике типа? Жюри – позор для Украины.

Где вы набрали тех жюри? Взять и в бочку меда с победой всунуть ложку дегтя Польши. Они там с ума сошли?

Какой стыд перед странами, которые нам так помогают. Вы что, картинку для росТВ сделали?

У меня другой вопрос, кто по набирал таких болванов у судьи? Как соседним странам не дать баллов?

Скриншот

Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню River и занял в финале 12 место со 151 баллом. Отметим, что украинские телезрители в отличие от жюри оценило поляка в 12 баллов.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу на нем – предлагаем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".