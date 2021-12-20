Жерара Депардье публично обвинили в изнасиловании: "Больше не могу молчать"

В 2018 году Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда имя актрисы, которая написала заявление, не сообщалось

Канадская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании / Фото: Twitter

Спустя три года канадская актриса Шарлотта Арнольд прервала молчание и заявила, что именно она стала жертвой 72-летнего актера.

Я больше не могу молчать. Прошел уже год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Он все еще работает, в то время как я выживаю. Жизнь проходит мимо меня уже три года. Жить в молчании — это все равно что похоронить себя заживо, – написала актриса в Twitter.

/ Фото: Twitter

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Как утверждает Шарлотта, все произошло в августе 2018 года во время репетиции пьесы в квартире Жерара Депардье.

Девушка после изнасилования обращалась в полицию. Первый раз это дело закрыли, поскольку доказательств вины актера не было. Девушка снова подала обвинение против Депардье, и дело возобновили в конце 2020 года.

Актер не признает своей вины и обвиняет девушку в клевете.

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Напомним, недавно "мужчина мечты Кэрри Брэдшоу" попал в громкий секс-скандал. Криса Нота сразу несколько женщин обвинили в изнасиловании.