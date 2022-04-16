Встреча не состоялась: принцы Уильям и Гарри проигнорировали друг друга во время визита Сассексов в Лондон

Западная пресса во всю обсуждает отсутствие диалога между знаменитыми братьями. Похоже, конфликт в стадию примирения так и не пришел

Похоже, потепления в отношениях герцогов ожидать не приходится / Фото: Getty Images

Приезд Меган Маркл и принца Гарри в Лондон – событие для их поклонников долгожданное. Вчера они впервые появились на публике в Европе после официального сложения королевских обязанностей. И уже есть новая порция слухов от инсайдеров, касательно Сассексков.

Отметим, что встреча герцогов Сассекских с королевой и принцем Чарльзом прошло под завесой тайны для прессы. Визит получился довольно неожиданным, но на волне слухов о том, как Сассексков "отменяют" из-за их пренебрежения королевой, - приезд в Лондон – вполне логичен.

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Меган Маркл и принц Гарри использовали свой тур в Нидерланды в рамках "Игр непобежденных" как повод встретиться с членами монаршей семьи, а в пасхальную неделю для многих этот визит стал поводом говорить о "покаянии" пары за ряд дерзких поступков за последние 2 года.

Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон / Фото: Getty Images

Правда, не все проявили готовность к общению. Сообщается, что Сассексы не виделись с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время своего мимолетного визита в Великобританию. Об этом говорит королевский эксперт издания ITV Крис Шип. По его словам, единственным членом семьи, которого так и не встретил Гарри, стал его старший брат. По официальной версии, герцоги Кембриджские с детьми находятся в отпуске в горах, поэтому временно отсутствуют в Великобритании.

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Но неясно, кто включил игнор: принц Уильям уехал, чтобы не видеть брата, или принц Гарри специально запланировал визит в такие даты, чтобы Уильям отсутствовал.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Вопрос остается открытым. Но пока понятно одно: отношения братьев остаются натянутыми. Ситуация стала только хуже после того скандального интервью Меган и Гарри Опре, где они открыто обвинили королевскую семью Великобритании в расизме. А если добавить еще и отказ исполнять королевские обязанности, из-за чего у Кейт и Уильяма в разы добавилось работы, вполне понятно, что у наследника короны не возникает желание лишний раз пообщаться с братом.

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