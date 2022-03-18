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Не только Делон: кто из известных людей решился на эвтаназию

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18 марта, 22:24
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Накануне французский актер сообщил, что хочет добровольно уйти из жизни
Знаменитые люди, которые выбрали эвтаназию
Знаменитые люди, которые выбрали эвтаназию / Фото: Wikipedia

86-летний Ален Делон намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии. Легенда французского кино и один из самых красивых мужчин кинематографа в последние годы имеет проблемы со здоровьем, а в 2019-м году Делон перенес двойной инсульт.

Ален Делон решился на эвтаназию
Ален Делон решился на эвтаназию / Фото: Getty Images

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Эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с предварительно высказанного согласия. Австрийский психолог Зигмунд Фрейд прибегнул к эвтаназии из-за неизлечимой формы рака.

Первыми эвтаназию легализовали Нидерланды. Это произошло в 1984 году. В 2014 году в Бельгии была узаконена эвтаназия детей. В некоторых странах данная процедура разрешена, в россии запрещена. Ряд стран также также разрешает пассивную эвтаназию.

Кто из известных людей выбрал эвтаназию

Роги Виг – нидерландский поэт и прозаик, лауреат нескольких национальных литературных премий.

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Роги Виг ушел из жизни в возрасте 52 лет / Фото: Wikipеdia

В 2015 году он выбрал эвтаназию, так как много лет страдал от депрессии, часто попадал в психиатрическую лечебницу, трижды пытался покончить с собой. На момент смерти Вигу было 52 года.

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Уильям Патрик Кинселла – канадский поэт. По его произведениям сняты кинофильмы "Поле его мечты" и "Влюблённый Либерман". Кинселла — лауреат литературных премий, кавалер ордена Канады и ордена Британской Колумбии.

Уильям Патрик Кинселла решился на эвтаназию в 2016 году / Фото: Wikipеdia

Кинселла в последние годы жизни страдал от физической слабости, частых болезней, он также попал в ДТП, в результате которой получил черепно-мозговую травму. Также поэт страдал от диабета. В возрасте 81 года, в 2016-м, Уильям Патрик решил воспользоваться правом на узаконенную в Британской Колумбии эвтаназию.

Анни Мария Гертруда Шмидт – нидерландская писательница. Несмотря на то, что Анна родилась в семье пастора, она выросла убежденной атеисткой.

Анни Мария Гертруда Шмидт ушла из жизни в 1995 году / Фото: Wikipеdia

После Второй мировой войны Анни Шмидт начала писать детские книги. В Нидерландах ее называют "Королевой отечественной детской литературы" и самой остроумной бабушкой в мире.

Через день после своего 84-го дня рождения Анни Мария Гертруда Шмидт ушла из жизни с помощью эвтаназии. Ее похоронили в Амстердаме.

Рутгер Хауэр – нидерландский актер, режиссер, сценарист, звезда "Бегущего по лезвию". Он умер в возрасте 75 лет, прибегнув к эвтаназии.

Рутгер Хауэр умер в 2019 году / Скриншот из видео

Знаменитый актер страдал от продолжительной болезни. Он умер у себя дома, а семья Хауэра скрывала от общественности, то, как он ушел из жизни.

Ранее стало известно о проблемах с памятью у Брюса Уиллиса.

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