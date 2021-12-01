Не только стриптиз: муж Наташи Королевой нашел еще один способ заработка (фото)

В Сети не раз обсуждал художественный талант Тарзана. Теперь же муж Наташи Королевой решил зарабатывать, продавая свои работы

Муж Наташи Королевой решил продавать свои картины / Фото: instagram.com/koroleva__star

У себя в соцсетях муж популярной певицы делится картинами, который написал. В Сети работы Тарзана не раз становились поводом для обсуждений.

Кто-то был не в восторге от портретов, написанных мужем Наташи Королевой. Другие же считали, что это просто картины по номерам и не верили в художественные способности Тарзана. К слову, муж певицы никогда в соцсетях ничего не комментировал, а просто продолжал публиковать работы.

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Портрет Наташи Королевой, который написал Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написал портрет сына / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написал портрет мамы Наташи Королевой / Фото: instagram.com/tarzan___official

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Теперь в интервью для Пятого канала Тарзан признался, он готов выставлять картины на продажу. Зарабатывать на своем хобби решил после того, как один из поклонников выразил желание пробрести портрет Наташи Королевой за миллион рублей. Но супруг певицы заявил, что именно этот портрет не продается.

Портрет Наташи Королевой, который хотел купить поклонник / Фото: instagram.com/tarzan___official

Однако другую работу с изображением певицы Тарзан готов продать: начальная цена – пять миллионов рублей (примерно 1,8 миллиона гривен).

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Он признался, что рисовать он любил всегда. Когда-то муж Наташи Королевой посещал художественную школу, но когда подрос, у него появились другие интересы.

Пошла гитара. Какие-то первые, там, свиданки, какие-то гулянки, честно говоря, мне стало жалко времени на художку. И я бросил ее, – признался Тарзан.

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