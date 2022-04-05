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Не уберегла от варварства, от зверства и оскотинивания: Роднянский о том, почему больше нет "русской культуры"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 12:09
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После Бучи больше нельзя говорить о "русской культуре", – утверждает Александр Роднянский, записавший важное обращение после всех ужасов из Бучи, которые стали известны миру
Александр Роднянский ответил всем, кто сейчас смеет говорить о "русской культуре"
Александр Роднянский ответил всем, кто сейчас смеет говорить о "русской культуре" / Фото: Инстаграм Александра Роднянского

Продюсер Александр Роднянский родился и вырос в Украине, но прожил последние 20 лет в России. Он стал одним из тех, кто открыто выступает против российского вторжения в Украину и высказывается о преступлениях российской армии. Так, после зверств рашистов в Буче он сделала несколько публикаций в инстаграм, озвучив важную мысль – больше никакой русской культуры нет.

На своей странице в инстаграм Александр Роднянский несколько раз публиковал текст, который инстаграм удалял. Но он все же постарался донести важное с третьей попытки.

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Александр Роднянский

"Я не хочу больше ни с кем спорить. Убеждать, что не все россияне поддерживают войну. Что есть другие. Светлые. Культурные.

Это было возможно до того, что случилось в Буче и других украинских городах и сёлах. До того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев. У многих из расстрелянных выстрелами в затылок людей были связаны руки за спиной. Белыми лентами, которые российская армия требовала от украинцев носить на одежде как знак их этнической принадлежности.

Увидев эти кадры, я потерял дар речи. И право говорить о "русской культуре". Как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение.

Про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали – ликующую гопоту – про них и так все понятно.

А вот теперь – и про культуру. Про ту, которой гордились. К которой себя причисляли.

"Писать стихи после Освенцима – это варварство", – кажется так сказал Теодор Адорно. После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны.

Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния.

Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле…"

В следующей публикации Роднянский также рассуждает, "каким образом внутри русской культуры и российского общества зарождается возможность геноцида", "каким образом социум превращается в фашистскую массу".

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Украинцы, который сейчас отбивают атаки россиян, не позволят, чтобы на нашей земле воцарился "русский мир", чего бы это ни стоило.

К слову, ранее мы сообщали о том, что в России в этом году много чего не будет, фестиваля "Кинотавр" в том числе – его отменили.

Отметим, самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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