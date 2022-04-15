Не Жанна: младшая сестра Фриске назвала дочь необычным именем

Младшая сестра известной певицы в центре внимания. Как Наталья Фриске навала дочь, читайте далее.

Наталья Фриске озвучила имя наследницы / Фото: instagram.com/friske_natalia

8 апреля стало известно о том, что сестра Жанны Фриске впервые стала мамой. Наталья уже немного пришла в себя и даже поделилась с поклонниками интересными новостями.

На своей странице в Instagram Наталья Фриске озвучила имя новорожденной малышки. И хотя многие ожидали, что она назовет наследницу в честь любимой сестры, девушка подошла к выбору имени креативно. Вряд ли кто-то из поклонников угадал, как Фриске назовет дочь.

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Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, я хотела, чтобы оно малышке подходило, и чтобы было необычное, и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя, и просто влюбилась, и не представляла, что , мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна.

P.S. Ударение на "У" ?

Отметим, Наталья Фриске много лет мечтала о ребенке — чтобы забеременеть, она несколько раз прибегла к процедуре ЭКО. Последняя попытка стала удачной. Известно, что с отцом девочки Наталья Фриске рассталась, находясь на ранних сроках беременности, но они все же сохранили дружеские отношения.

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