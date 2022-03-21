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Не знающая иностранных языков российская актриса Мария Голубкина никому не нужна за границей

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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21 марта, 22:36
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Российская актриса порассуждала о звездах, которые уезжают за границу. Сама же она работать ни в каких странах, кроме РФ, работать не сможет
Российская актриса продолжает молчать о нападении России на Украину
Российская актриса продолжает молчать о нападении России на Украину / Фото: Инстаграм Марии Голубкиной

Многие российские звезды сейчас бегут из РФ: кто-то, чтобы спасти свою шкуру и деньги в связи с огромным количеством санкций и ограничений в связи с вторжением России в Украину, но есть и те, кто осуждает политику Путина и не хочет иметь ничего общего с кровавым режимом (об их проукраинской и антивоенной позиции мы также регулярно пишем). Но большинство остается. Одна из них – Мария Голубкина, актриса театра и кино.

Актриса Мария Голубкина продолжает оставаться в РФ равно как и не говорить о нападении России на Украину. Она молчит, а это значит – поддерживает. Но при этом она позволяет себе комментировать действия других публичных людей, которые приняли решение уехать.

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В интервью News.ru она отметила, что не осуждает уехавших.

Мария Голубкина

Самой же Голубкиной попытать счастья за рубежом не удастся при всем желании. 48-летняя актриса не владеет иностранными языками в той мере, чтобы зарабатывать себе на жизнь за границей. Правда, прикрывается она "глубокими" смыслами русского языка, оставаясь в РФ.

То есть я могу, конечно, и на других языках изъясняться. Но только в нашей русской речи вижу тысячи смыслов, тогда как другой язык для меня — это просто слова.

Так что когда в РФ из-за санкций не будет что есть, а уехать не получится (а это будет уже совсем скоро), артистке придется вспомнить, что она своим молчанием о войне помогла кровавому путинскому режиму.

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Также сейчас обсуждают тот факт, что Руслана записала эмоциональное обращение к белорусам.

Мы продолжаем верить в ЗСУ и скорую победу!

К слову, самые свежие и актуальные новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Даниэль Салем Даниэль Салем
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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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