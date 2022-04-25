Недолго музыка играла. Филиппа Киркорова и Полину Гагарину "отменили" в Эстонии на 5 лет

Артисты-рашисты расплачиваются за поддержку своего президента-диктатора и за замалчивания войны в Украине

Эстония запретила въезд Гагариной и Киркорову / Фото: Скриншот из видео

Полина Гагарина одна из первых сняла маску и показала свое настоящее лицо, выступив на концерте путина в "Лужниках". А вот Филипп Киркоров, у которого было много фанатов и друзей в Украине, трусливо замалчивает все зверства, которые совершают его российские солдаты на территории независимого государства. Поп-король только сумел выпустить скандальное заявление с требованием отпустить мужа-предателя Оксаны Марченко.

Своими циничными поступками Гагарина и Киркоров сами же портят себе карьеру. На днях власти Эстонии приняли решение запретить въезд пропутинским артистам на пять лет. Да, это произошло потому, что они поддержали кровавую войну России против Украины и геноцид украинского народа. Весь цивилизованный мир знает, на чьей стороне правда!

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Звезды-рашисты / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Как пишет эстонский вещатель ERR , у обоих были запланированы концерты на стадионе в Таллинне. Киркоров должен был выступать 27 мая, а Гагарина – 23 сентября.

Сообщается, что запрет вступил в силу с 22 апреля и будет действовать до этого же дня 2027 года.

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Добавим, что еще в январе 2021 года Киркорову запретила въезд Литва за гастроли во временно оккупированном Крыму. Артист попытался оспорить решение в суде, но он проиграл.

Напомним, Минкульт начал готовить санкции 47 звездам, которые поддерживают Путина.