Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Недолго музыка играла. Филиппа Киркорова и Полину Гагарину "отменили" в Эстонии на 5 лет

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 17:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артисты-рашисты расплачиваются за поддержку своего президента-диктатора и за замалчивания войны в Украине
Эстония запретила въезд Гагариной и Киркорову
Эстония запретила въезд Гагариной и Киркорову / Фото: Скриншот из видео

Полина Гагарина одна из первых сняла маску и показала свое настоящее лицо, выступив на концерте путина в "Лужниках". А вот Филипп Киркоров, у которого было много фанатов и друзей в Украине, трусливо замалчивает все зверства, которые совершают его российские солдаты на территории независимого государства. Поп-король только сумел выпустить скандальное заявление с требованием отпустить мужа-предателя Оксаны Марченко.

Своими циничными поступками Гагарина и Киркоров сами же портят себе карьеру. На днях власти Эстонии приняли решение запретить въезд пропутинским артистам на пять лет. Да, это произошло потому, что они поддержали кровавую войну России против Украины и геноцид украинского народа. Весь цивилизованный мир знает, на чьей стороне правда!

Реклама

Звезды-рашисты
Звезды-рашисты / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Как пишет эстонский вещатель ERR , у обоих были запланированы концерты на стадионе в Таллинне. Киркоров должен был выступать 27 мая, а Гагарина – 23 сентября.

Сообщается, что запрет вступил в силу с 22 апреля и будет действовать до этого же дня 2027 года.

Реклама

Добавим, что еще в январе 2021 года Киркорову запретила въезд Литва за гастроли во временно оккупированном Крыму. Артист попытался оспорить решение в суде, но он проиграл.

Напомним, Минкульт начал готовить санкции 47 звездам, которые поддерживают Путина.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять