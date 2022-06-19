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Неожиданно! Дженнифер Лопес объявила свою дочь небинарной персоной (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 17:45
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Во время совместного выступления на Blue Diamond Gala Дженнифер Лопес выла на сцену с 14-летней дочерью Эммой и представила ее, как небинарную персону

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно заявила, что ее мать была жестокой по отношению к дочери, со своими детьми придерживается более мягких методов воспитания.

Джей Ло, похоже, принимает своих детей такими, как они есть и поддерживает во всем. Так на концерте в Лос-Анджелесе впервые за долгое время исполнительница вышла на сцену вместе со своей 14-летней дочерью Эммой. В прошлый раз они выступали вместе на шоу Superbowl Halftime Show в 2020 году.

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Последний раз мы выступали вместе на таком большом стадионе, и я все время прошу их спеть со мной, а они не хотят. Так что это очень особенный случай. Они очень, очень заняты. Забронированы. И дорого стоят, – пошутила Лопес, объявляя дочь.

@christinathesupermom Jennifer Lopez JLO surprises audience at at the Blue Diamond Gala by the Dodgers foundation. Excuse shaky camera at end I was in shock myself.#jlo#jenniferlopez#jloandemme#dodgersfoundation#bluediamondball#jlosurpriseguest#tmz#jloperformance original sound – ChristinaTheSupermom

Большой неожиданностью для фанатов стало то, что Дженнифер представила дочь, используя местоимение "они". Дело в том, что Эмма пока не определилась со своими полом и считает себя небинарной персоной.

На сцену Эмма вышла с микрофонном, украшенным стразами цвета радуги, что символизирует символ ЛГБТ-сообщества.

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@christinathesupermom#jlo#dodgersfoundation#jenniferlopez#emmemuniz#bluediamondgala#jloandemme original sound – ChristinaTheSupermom

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в дом мечты за 60 млн долларов.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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