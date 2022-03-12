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Неожиданно: певица Граймс променяла Илона Маска на трансгендерную женщину Челси Мэннинг

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 16:14
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В Сети появилась информация о том, что певица Граймс строит свою личную жизнь с другой женщиной, несмотря на рождение второго ребенка от Илона Маска
Певица Граймс уже несколько месяцев в новых отношениях
Певица Граймс уже несколько месяцев в новых отношениях / Фото: instagram.com/grimes, открытые источники

Недавно весь мир обсуждал новость о том, что Илон Маск и певица Граймс стали родителями во второй раз, несмотря на расставание. Напомним, в сентябре 2021-го года пара заявила о разрыве, но это не стало поводом отказываться от родительского счастья. Суррогатная мать выносила им дочь, которую зовут Экса Дарк Сидириэль Маск. А теперь появилась информация о том, что Граймс устраивает свою личную жизнь, независимо от Маска.

Так, в Телеграм-каналах во всю обсуждают новости, что певица Граймс встречается с Челси Мэннинг, трансгендерной женщиной. Их роман длится уже несколько месяцев.

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Граймс и ее новая возлюбленная

О Челси известно следующее: еще будучи мужчиной – американским разведчиком Брэдли Эдвардом Мэннингом, он слил секретные документы WikiLeaks. За это его приговорили к 35 годам заключения. В тюрьме Брэдли начал трансгендерный переход и даже сам оплачивал все гормональные препараты.

Брэдли Эдвард Мэннинг до и после смены пола

Несмотря на смену пола и имени в паспорте, в тюрьме, где Мэннинг провела около 7 лет, ей запрещали перевод в женскую тюрьму, ношение их униформы и отращивание длинных волос. Несколько раз трансгендерная женщина также пыталась свести счеты с жизнью.

Сейчас 34-летняя Челси – общественный и политический деятельность. И, очевидно, подробности этого громкого романа мы еще услышим.

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Также читайте о новой пассии Илона Маска.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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