Нет времени на секс, поэтому Приянка Чопра обратилась к суррогатной матери – инсайдер

Источник из окружения дал комментарий на интересующую всех тему: почему Приянка Чопра и Ник Джонас обратились к услугам суррогатной матери

Знаменитая пара недавно впервые стала родителями / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

Мы публиковали ранее большой список знаменитостей, которые обратились к суррогатному материнству. В их числе и знаменитая актриса Приянка Чопра. Индийская актриса и ее супруг Ник Джонас впервые стали родителями. Теперь же источники поделились мнением о том, почему знаменитости решились на такие меры.

На данный момент официальной позиции пары нет. Как и другие звезды, они не делятся деталями о своем здоровье, но источник из окружения пары утверждает, что отнюдь не проблемы со здоровьем стали причиной того, что ребенка выносила суррогатная мать.

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Приянка Чопра / Фото: instagram.com/priyankachopra

По слухам, у Приянки Чопры и Ника Джонаса просто нет времени на то, чтобы "зачать малыша, когда у нее овуляция". Из-за напряженного графика и постоянных разъездов супругам просто не удается найти момент, чтобы работать над увеличением семейства. Благо, у них есть возможность воспользоваться ноу-хау медицины и в любом случае стать родителями.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

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По сообщению New York Post, у 39-летней Чопры и 29-летнего Джонаса родилась девочка, она появилась на свет в больнице в Южной Калифорнии, на 12 недель раньше срока. Сама пара просит у поклонников, чтобы те не нарушила личные границы в этот особенный для них период.

Коротко об отношениях пары

В начале 2018 года Приянка Чопра и Ник Джнас начали встречаться. Уже в августе того же года пара обручилась во время максимально сокращенной церемонии помолвки "Рока". 1 и 2 декабря они сыграли свадьбы по христианским и индийским традициям в Раджастхане.

Отношения пары развивались стремительно / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

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