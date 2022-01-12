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Неудобно получилось: сына Наташи Королевой на новом видео с мамой приняли за девушку

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 13:58
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Певица Наташа Королева опубликовала новое видео с сыном Архипом и нарвалась на очередную волну хейта
Сеть смутил внешний вид сына Наташи Королевой
Сеть смутил внешний вид сына Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сыну Наташи Королевой часто достается в Сети. Многие считают, что Архипу не стоит пытаться строить карьеру в шоу-бизнесе, а певицу просят меньше пиарить наследника. Сама Королева признавалась, что видит сына в другой сфере, ну раз ему нравится шоу-бизнес, будет ему помогать.

Певица свое слово держит. В Instagram она опубликовала новое видео с Архипом с очередных съемок. Мама с сыном в ярких образах танцевали под песню Димы Билана.

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Под новой публикацией певицы подписчики вновь стали просить Наташу Королеву меньше продвигать сына и отмечали, что сцена – не его.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

А других подписчиков смутил внешний вид Архипа. Некоторые пользователи подумали, что певица танцует с девушкой.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, 19-летний Архип Глушко учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил московский вуз и с тех пор выступает со своей знаменитой мамой на сцене, снимается вместе с ней в различных шоу на росТВ.

Ранее в Сети появилось видео, как сын Наташи Королевой поет без фонограммы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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